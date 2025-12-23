¡Gran jornada de convivencia!

Sonrisas, piñatas y dulces llenaron varias colonias de Reynosa este domingo, durante una jornada de convivencia organizada por el diputado local de Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Zertuche.

El legislador recorrió diferentes sectores del municipio para compartir actividades recreativas con niñas y niños, generando un ambiente festivo y cercano con las familias. La entrega de juguetes y la tradicional ruptura de piñatas fueron los momentos más celebrados por los pequeños.

¿Qué actividades se realizaron durante la jornada de convivencia?

Zertuche subrayó la importancia de fomentar espacios donde la niñez pueda divertirse y fortalecer los lazos comunitarios. Además, reiteró su compromiso de permanecer cercano a la ciudadanía y de impulsar acciones que contribuyan al desarrollo social de Reynosa.

Impacto de la jornada en la comunidad de Reynosa

Las familias valoraron la iniciativa, destacando que este tipo de actividades promueven la convivencia y la unión entre vecinos.

Compromiso de Juan Carlos Zertuche con la ciudadanía

El diputado estuvo acompañado por su esposa, Susy García de Zertuche, sus hijos y su equipo de colaboradores, integrado por Karina Prado, Braulio Barrón, Julio Barrios, Francisco Tays, Ricardo Santos, Esmeralda Vázquez, Martín Rodríguez y Yurenia Salas.