Nombran a Juan Arturo Garza delegado interino de la FGR en Tamaulipas

Reynosa, Tam.– La Fiscalía General de la República designó a Juan Arturo Garza González como delegado interino de la representación federal en Tamaulipas, esto luego del asesinato del delegado Ernesto Vázquez Reyna, ocurrido el pasado 4 de agosto.

Garza González no es ajeno a la institución: su carrera incluye funciones como Ministerio Público de la Federación y, más recientemente, la Subdelegación de la FGR en el estado, cargo desde el cual participó en diversas investigaciones y operativos.

De acuerdo con la dependencia, designación de Garza González responde a la necesidad de preservar la continuidad en los trabajos de procuración de justicia, además de reforzar las indagatorias en curso relacionadas con los hechos de violencia que afectan a la entidad.