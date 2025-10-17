Se suman al PT jóvenes de colonias populares

Jóvenes simpatizantes de las colonias se están sumando al Partido del Trabajo como parte de la Campaña permanente de Afiliación', declaró el coordinador del Comité Directivo Municipal del PT, Abraham Ortiz Sánchez, quien apuntó que la gente se está afiliando porque "el partido está limpio", aunque no mencionó cuál está sucio.

El coordinador de Afiliación del Distrito 02 con cabecera en Reynosa indicó que esta tarea ha sido todo un éxito. 'Estamos trabajando en coordinación con la regidora Olalla Yadira Delgadillo Chapa', expresó.

'Para mí, es el mejor trabajo el que se está llevando a cabo, y le vamos a dar un sustituto a los demás partidos políticos que contenderán en el proceso electoral 2027', comentó el coordinador del Comité Directivo Municipal del PT.

'Estamos trabajando en equipo y yo creo estamos captando a las personas más idóneas para el reto que se avecina en los nuevos comicios', con el propósito de renovar los cargos de elección popular, aseveró.

'De manera particular, los jóvenes ya se están juntando con nosotros, como resultado del atractivo que en la actualidad ofrece el Partido del Trabajo y la confianza que tienen en este instituto político', manifestó Ortiz Sánchez, quien reiteró que se ha obtenido una positiva respuesta como resultado de la intensa Campaña de Afiliación.

'Esto nos sirve de refuerzo a todos, porque todo es para contribuir a sumar al proyecto político del Partido del Trabajo en Reynosa, Tamaulipas y el país', anotó el coordinador de Afiliación en el Distrito 02.

'Con base en esta respuesta que se está teniendo por parte de la ciudadanía al PT, queremos seguir creciendo', expresó Ortiz Sánchez.