Celebran fundación con varias jornadas médicas

Con la presencia de directores del ISSSTE de diversas partes del estado y de instituciones de salud locales, se celebró el 55 aniversario de la Clínica Hospital ISSSTE con el evento las Jornadas Médicas y de Enfermería.

"Estar en un constante aprendizaje, un constante desarrollo, preparación, eso habla de la vocación que ustedes tienen y del compromiso moral y profesional que tendrá en algún momento con sus pacientes", dijo Fernando Mancilla Bernal, jefe de servicios comisionado a la subdelegación de administración del ISSSTE en Tamaulipas.

El programa académico reúne a profesionales de la salud de distintas especialidades, quienes abordarán temas de actualidad, innovación y ética en la atención médica y de enfermería.

"Son cinco décadas y media de compromiso con la salud, de acompañar a generaciones enteras con profesionalismo, entrega y calidez humana, si algo da vida a este hospital es su gente, médicas, médicos, camilleros, laboratoristas, personal administrativo, de intendencia y de mantenimiento", expresó.

Las conferencias iniciaron este miércoles 8, hoy jueves 9 y viernes 10 de octubre, donde asisten estudiantes de diversas universidades y personal de diversos hospitales.