Celebran fundación con varias jornadas médicas

Celebran fundación con varias jornadas médicasDirectores y profesionales de la salud celebran 55 años de compromiso
Con la presencia de directores del ISSSTE de diversas partes del estado y de instituciones de salud locales, se celebró el 55 aniversario de la Clínica Hospital ISSSTE con el evento las Jornadas Médicas y de Enfermería.
"Estar en un constante aprendizaje, un constante desarrollo, preparación, eso habla de la vocación que ustedes tienen y del compromiso moral y profesional que tendrá en algún momento con sus pacientes", dijo Fernando Mancilla Bernal, jefe de servicios comisionado a la subdelegación de administración del ISSSTE en Tamaulipas.
El programa académico reúne a profesionales de la salud de distintas especialidades, quienes abordarán temas de actualidad, innovación y ética en la atención médica y de enfermería.
"Son cinco décadas y media de compromiso con la salud, de acompañar a generaciones enteras con profesionalismo, entrega y calidez humana, si algo da vida a este hospital es su gente, médicas, médicos, camilleros, laboratoristas, personal administrativo, de intendencia y de mantenimiento", expresó.
Las conferencias iniciaron este miércoles 8, hoy jueves 9 y viernes 10 de octubre, donde asisten estudiantes de diversas universidades y personal de diversos hospitales.
Estuvieron presentes en el evento, el doctor Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán, subdelegado médico del ISSSTE en Tamaulipas, José Antonio Gaona Rodríguez, director médico de la Clínica Hospital ISSSTE de Reynosa, Yolanda Garza Quiroga, jefa de departamento de programación y desarrollo del ISSSTE en Tamaulipas, entre otras autoridades.