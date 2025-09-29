Participan alumnos UTTN en jornadas de forestación

Participan alumnos UTTN en jornadas de forestaciónAlumnos de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte participan en conjunto con el Instituto de la Juventud del Gobierno del estado en actividades de forestación
Alumnos de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte participan en conjunto con el Instituto de la Juventud del Gobierno del estado en actividades de forestación, esto a fin de involucrar a la comunidad estudiantil en temas del cuidado del medio ambiente.
"Hemos hecho forestación con encinos, hemos participado a través del Instituto de la Juventud del Estado, que nos han hecho donaciones; también hubo la donación de 100 árboles de diferentes tipos que acudió la diputada Eva Reyes para poderlos donar a través de la comunidad y estos fueron plantados no en la universidad, sino ya en los domicilios y en las áreas que consideraron los estudiantes", expresó Edgar Garza Hernández, director de la UTTN.
Cabe señalar que al menos cuatro grupos de alumnos, quienes pertenecen a las carreras de Energías Sostenibles, forman parte de la comunidad de Guardianes de la Laguna La Escondida, un proyecto que busca rehabilitar esta zona natural protegida, a través de distintas acciones, las cuales se han dividido en etapas a fin de cubrir todas las necesidades existentes.
"Es un proyecto mayor que es de recuperación de la laguna La Escondida y estamos muy contentos e que la UTTN junto con la comunidad de todos los estudiantes participen y puedan darse esta retroalimentación de lo que es la importancia del desarrollo sostenible de toda la ciudad y lo que conlleva tener una laguna aquí en la universidad y los cuidados pertinentes que ya nos han estado exponiendo por parte de SEDUMA del Estado", explicó el rector de la UTTN.