Reflexionan sobre abuso y maltrato entre los jóvenes

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 7 "José María Morelos y Pavón", realizó una Jornada de Formación y Reflexión sobre la gravedad del abuso y el maltrato, en la que participaron diversas instituciones educativas.

Durante la jornada, expertos de distintas áreas compartieron ponencias enfocadas en la construcción de entornos sanos y seguros para los jóvenes.

Entre los temas abordados se destacaron los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de la violencia en el noviazgo, la importancia de relaciones igualitarias, así como la atención a la violencia de género y el abuso sexual.

Participaron la licenciada Nancy Verónica Payán, quien habló sobre derechos sexuales y reproductivos, así como la maestra Alejandra Reyes con el tema de relaciones sanas e igualitarias, y la licenciada Bertha Alicia Rodríguez González, con el tema de violencia contra las mujeres, además se abordó la prevención de la violencia en el noviazgo.