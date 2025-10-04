Reflexionan sobre abuso y maltrato entre los jóvenes

Reflexionan sobre abuso y maltrato entre los jóvenesInstituciones educativas se unen en evento para construir entornos seguros
El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 7 "José María Morelos y Pavón", realizó una Jornada de Formación y Reflexión sobre la gravedad del abuso y el maltrato, en la que participaron diversas instituciones educativas.
Durante la jornada, expertos de distintas áreas compartieron ponencias enfocadas en la construcción de entornos sanos y seguros para los jóvenes.
Entre los temas abordados se destacaron los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de la violencia en el noviazgo, la importancia de relaciones igualitarias, así como la atención a la violencia de género y el abuso sexual.
Participaron la licenciada Nancy Verónica Payán, quien habló sobre derechos sexuales y reproductivos, así como la maestra Alejandra Reyes con el tema de relaciones sanas e igualitarias, y la licenciada Bertha Alicia Rodríguez González, con el tema de violencia contra las mujeres, además se abordó la prevención de la violencia en el noviazgo.
Estuvieron presentes con ponencia el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud y el Centro de Integración Juvenil.