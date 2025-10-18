Activa IMSS jornada rosa en Reynosa

La Unidad de Medicina Familiar número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa, llevó a cabo la jornada "Pasos por la Salud, Unidos Contra el Cáncer de Mama", que incluyó actividades físicas y feria de la salud y orientación médica para la población derechohabiente.

Marco Antonio Galván García, director de la UMF, explicó que esta iniciativa forma parte de las acciones del Instituto durante el mes de octubre, con la intención de sensibilizar a la comunidad sobre la prevención de esta enfermedad.

"Hay un grupo que está viniendo constantemente durante el día a recibir educación médica y también hacen actividad física, entonces, los invitamos y la verdad es que es un grupo bastante fuerte, muy constante, y están haciendo ahorita ejercicios y se están sumando también derechohabientes, la intención es tratar de hacer conciencia o sensibilizar más bien para que las mujeres que no se han hecho la detección acudan a la unidad", dijo.

Durante la jornada se instalaron módulos de medicina preventiva en la explanada y dentro de la unidad, donde se ofrecieron vacunación, toma de glucosa, presión arterial, información sobre la autoexploración mamaria y orientación sobre esquemas de detección.

El director de la UMF informó que las mastografías pueden agendarse directamente en el módulo rosa, ubicado en la planta baja de la unidad, o bien a través del servicio de rayos X y del médico familiar, quien puede emitir la orden correspondiente.

Además de estas actividades, el personal también realizó un moño rosa gigante para hacer conciencia sobre la prevención del cáncer de mama.



