Deciden terminar educación básica

Con una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, se llevó a cabo la Jornada por la Paz, organizada por el Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adulto en Reynosa.

Durante el fin de semana, se reunió a un total de 125 personas interesadas en iniciar, retomar o concluir sus estudios básicos, de los cuales 79 participaron en la aplicación de exámenes diagnósticos y de reconocimiento de saberes.

Se atendieron además a una persona interesada en recibir apoyo de alfabetización, 18 para primaria y 53 para el nivel de secundaria.

Sadoth Lara González, coordinador del ITEA local comentó que, durante la jornada, se ofreció orientación académica y se impulsaron programas de alfabetización, primaria y secundaria, dirigidos principalmente a personas desde los 15 años y adultos que no han concluido su educación.

La Jornada por la Paz no solo buscó fomentar la continuidad educativa, sino también promover la educación como una herramienta para la prevención de la violencia y la construcción de entornos más seguros.

El evento se realizó en la escuela primaria "Benito Juárez", en la colonia, Rodríguez, donde asistieron jóvenes y mayores de edad, con el objetivo de concluir su educación básica.

Esta actividad se realizó en las diversas ciudades del Estado, como parte de una estrategia que se lleva a nivel nacional.