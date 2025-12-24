Casi alcanzan la meta en la jornada del Hambretón

pocos días de que concluya el año, el Banco de Alimentos avanza de manera positiva en el Hambretón 2025, iniciativa solidaria que tiene como meta reunir 100 toneladas de alimento y que, de acuerdo con el corte más reciente, la campaña registra un acumulado de 86 mil 576 kilos recolectados, cifra que refleja una respuesta favorable de la comunidad.

Elda Alicia Castillo Treviño, presidenta del Consejo del Banco de Alimentos, informó que al día de hoy se mantienen optimistas, ya que aún restan varios días para alcanzar el objetivo, considerando que el Hambretón concluye oficialmente el 31 de diciembre.

"Tenemos todavía días, y es un mes maravilloso en el que podemos compartir, así como estamos recibiendo el regalo de Jesús, pues compartir algo de lo que tengamos en casa, aquí vamos a estar esperando sus donativos, la meta es de 100 toneladas y ya falta poco", dijo.

La presidenta del Consejo señaló que el mes de diciembre representa una oportunidad especial para fomentar la solidaridad y el compartir, al tiempo que confió en que la meta será alcanzada, como ocurrió el año pasado.

Explicó que en la edición anterior incluso se logró superar el objetivo en enero, debido a que algunas escuelas y empresas realizaron sus entregas después del periodo vacacional.

Castillo Treviño hizo un llamado a la población en general, así como a instituciones educativas y empresas, para sumarse a esta causa, recordando que una pequeña aportación puede marcar una gran diferencia.

"Hay mucha necesidad, y si todos nos unimos con un poquito que cada uno de, podemos alcanzar la meta, si pensamos, que cuando a veces nosotros no comemos porque salimos a la carrera de la casa, y luego nos duele la cabeza, y no podemos funcionar, en aquellos que están así permanentemente, porque tenemos otra meta más grande, más que las 100 toneladas, es que queremos en enero llegar a las 3 mil familias, entonces necesitamos que nos ayuden", expresó.

Finalmente, reiteró la invitación a donar alimentos no perecederos y a participar en esta campaña, resaltando que la unión y la solidaridad son fundamentales para atender la necesidad alimentaria de familias en la región.



