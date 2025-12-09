Legislador reparte juguetes en el Tianguis de Los Rieles

Legislador reparte juguetes en el Tianguis de Los RielesEn vísperas de la temporada navideña, el diputado Juan Carlos Zertuche realizó una nueva visita al tradicional Tianguis de Los Rieles
En vísperas de la temporada navideña, el diputado Juan Carlos Zertuche realizó una nueva visita al tradicional Tianguis de Los Rieles, donde convivió con familias de la zona y encabezó una jornada de entrega de juguetes para niñas y niños. Esto como parte de las actividades sociales que el legislador ha mantenido de manera constante en diversos tianguis del municipio.
Desde temprana hora, Zertuche dialogó con comerciantes y vecinos, quienes aprovecharon la visita para plantearle gestiones y diversas solicitudes relacionadas con servicios públicos, seguridad y mejoras para el propio tianguis. El diputado reiteró su disposición para dar seguimiento a cada uno de los planteamientos y trabajar en conjunto con las autoridades correspondientes.
