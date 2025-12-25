Finalizan un año más de altruismo

Satisfechos con el trabajo realizado durante este 2025, integrantes de la Fundación Iluminando Corazones a Niños con Cáncer concluyen un año más de labor altruista, así lo informó su presidente, Jorge Mar Gea.

El representante de la fundación dio a conocer que actualmente se brinda apoyo con viáticos, hospedaje y alimentos a 67 niños de esta ciudad, así como a 10 menores provenientes de distintas partes del estado, quienes reciben tratamiento contra el cáncer.

“La verdad estamos muy contentos y agradecidos con todas las personas que nos apoyaron durante este año que está por terminar. Gracias a Dios, no hubo defunciones de niños, solo un caso en todo el año, lo cual es alentador porque muchos pequeños están respondiendo bien a su tratamiento y esperamos que continúen así”, expresó.

¿Qué apoyo brinda la Fundación Iluminando Corazones?

Entre los principales retos que enfrentó la fundación durante el año se encuentra la obtención de recursos económicos suficientes para continuar con esta importante labor. No obstante, Mar Gea destacó el respaldo de la ciudadanía y de algunas empresas locales.

“Gracias a Dios hubo apoyo de la ciudadanía en general y de algunas empresas. Este año estamos terminando con redondeos en algunos supermercados de la ciudad y próximamente iniciaremos con otro, lo que nos motiva a seguir buscando más apoyos para ayudar a estas familias”, señaló.

Detalles sobre el tratamiento de niños con cáncer

En cuanto al abastecimiento de medicamentos, el presidente indicó que no se registró una escasez significativa de quimioterapias, ya que la mayoría fueron proporcionadas por la seguridad social de los menores. Por ello, fueron pocos los casos en los que la fundación tuvo que cubrir este tipo de solicitudes.

Retos enfrentados por la Fundación en su labor altruista

Finalmente, detalló que la mayoría de los niños que actualmente reciben apoyo son pacientes del Hospital Regional 270 y del Hospital General de Reynosa, este último a través del programa IMSS Bienestar.