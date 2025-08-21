Entregará el ITAVU escrituras a familias

Autoridades de ITAVU (Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo) de Reynosa se aprestan para realizar la entrega de alrededor de 100 escrituras de predios contratados por igual número de personas ante la misma dependencia estatal.

"Tenemos previsto efectuar un sencillo evento el próximo día 30 de septiembre", dijo Edgar Piña Hernández, jefe de la mencionada oficina.

De momento no se tiene lugar y hora definido, pero esto ya más adelante se dará a conocer, añadió.

Los documentos que se harán llegar a quienes ya terminaron de pagar sus terrenos, corresponden a colonias como Esfuerzo Nacional, Rodolfo Torre, Vamos Tamaulipas, Tamaulipas 3, Lomas del Pedregal 3, Villas del Roble, Ayuntamiento 2000, entre otras más.

SIGUEN

Para quienes deseen aprovechar el programa de descuento de intereses moratorios que por alguna causa se han retrasado en el pago de sus predios, se les recuerda que aún sigue vigente de ahí que pueden acercarse a la oficina para ponerse al corriente.

Piña Hernández les recuerda que las rebajas van desde el 50, 75 y hasta el 100%, lo que significa un buen ahorro para la gente que se decide a realizar el trámite correspondiente.