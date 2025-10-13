Sorprende la operación grúa en hospital ISSSTE

Sorprende la operación grúa en hospital ISSSTETránsito Local y la grúa municipal actúan enganchando vehículos en Operación Grúa cerca del ISSSTE. Problemas de estacionamiento y multas. ¡Más información en esta noticia!
La Operación Grúa del gobierno municipal emprendió sus acciones contra los burócratas federales activos y jubilados, frente al Instituto de seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Se están llevando los carros, gritó una señora que trató de alertar a los derechohabientes en uno de los pasillos de la institución de la Secretaría de Salud.
A pesar de que nadie le creyó, afuera estaba “el festín” de los elementos de Tránsito Local enganchando los automóviles y llevándoselos al corralón, en donde los propietarios tendrán que pagar el arrastre, la multa y el almacenamiento diario, lo que suma miles de pesos.
Tal vez a quien trató de alertar a la gente las personas no le creyeron porque advirtió que se estaban llevando los vehículos que estaban estacionados a la orilla del ferrocarril, por la falta de áreas de estacionamiento.
Sin embargo después de una hora la realidad era otra, los elementos de Tránsito Local y el conductor de la grúa municipal estaban enganchando los automóviles que se encontraban en la esquina de la calle Lopez Mateos.
La acumulación de vehículos en esta área se debe a la poca disponibilidad de lugares para estacionamiento en el área aledaña al ISSSTE, lo que ocasiona que por descuido y por el poco tiempo que tienen para llegar a la cita medica los conductores pongan sus autos a la orilla, siendo víctimas de la llamada Operación Grúa, que no discrimina en llevarse todas las unidades motrices que se puedan.