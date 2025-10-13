Sorprende la operación grúa en hospital ISSSTE

La Operación Grúa del gobierno municipal emprendió sus acciones contra los burócratas federales activos y jubilados, frente al Instituto de seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Se están llevando los carros, gritó una señora que trató de alertar a los derechohabientes en uno de los pasillos de la institución de la Secretaría de Salud.

A pesar de que nadie le creyó, afuera estaba “el festín” de los elementos de Tránsito Local enganchando los automóviles y llevándoselos al corralón, en donde los propietarios tendrán que pagar el arrastre, la multa y el almacenamiento diario, lo que suma miles de pesos.

Tal vez a quien trató de alertar a la gente las personas no le creyeron porque advirtió que se estaban llevando los vehículos que estaban estacionados a la orilla del ferrocarril, por la falta de áreas de estacionamiento.

Sin embargo después de una hora la realidad era otra, los elementos de Tránsito Local y el conductor de la grúa municipal estaban enganchando los automóviles que se encontraban en la esquina de la calle Lopez Mateos.