Tendrá el ISSSTE otro hospital; ceden predio

En el marco del 55 aniversario de la Clínica Hospital del ISSSTE "Dr. Baudelio Villanueva Martínez", el director de la institución, José Antonio Gaona Rodríguez, anunció que pronto recibirán la donación de un terreno para promover la formación de un futuro Hospital General del ISSSTE Reynosa, un proyecto largamente esperado.

En entrevista para El Mañana de Reynosa, el director de la clínica, informó que se les donarán dos hectáreas de un predio y actualmente está en proceso de formalización legal, para posterior buscar el presupuesto en la ciudad de México.

"Aún no se concreta legalmente, nos faltan hacer algunas cuestiones de tipo legal para poder que se haga la sesión de ese terreno, pero bueno, yo creo que el paso más difícil y más grande es tener donde lo vas a hacer, y ya tenemos donde hacerlo, le mencionaba al subdelegado administrativo que ahora el paso número dos es concretar esa donación para poder ir a la Ciudad de México y poder solicitar el presupuesto para poder realizar el hospital general de Reynosa, aquí estamos bien involucrados, tanto el área administrativa con el licenciado Macías como el área médica con el doctor Jorge Cortinas", dijo.

El nuevo hospital estaría ubicado en la colonia Aquiles Serdán y aunque sabe que no será sencillo y que requerirá de tiempo para cristalizar el proyecto.

"Porque necesitamos llevar todo el proyecto ya estructurado y sentarnos con nuestro director general y plantearle la situación de esto, sé que es algo bien difícil, sé que es algo que se va a llevar tiempo, pero no es nada imposible", recalcó.

Actualmente, la clínica del ISSSTE Reynosa atiende a más de 45 mil derechohabientes, provenientes no solo de Reynosa, sino también de localidades como Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz y Mier, además del área de influencia corta en Nuevo León.

Con este nuevo proyecto, el ISSSTE Reynosa busca ampliar su capacidad operativa y modernizar su infraestructura.

Nos faltan hacer algunas cuestiones de tipo legal para poder que se haga la sesión de ese terreno, yo creo que el paso más difícil y más grande, es tener donde lo vas a hacer, y ya tenemos donde hacerlo". José Antonio Gaona Rodríguez, Director del ISSSTE Reynosa.

ANIVERSARIO DEL ISSSTE

Fue el 9 de octubre del año 1970, cuando el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, acudió a Reynosa para inaugurar este hospital, la finalidad era atender a la derechohabiencia de la ciudad y la zona fronteriza, para ofrecer servicios médicos a trabajadores del estado, maestros, aduaneros, policías, burócratas federales, entre otros miembros del servicio público.

Justo aquel año, -1970-, el estado de Tamaulipas se encontraba en luto por el fallecimiento del doctor, Baudelio Villanueva Martínez.

De acuerdo a una nota de El Mañana de Reynosa, fechada el 05 de marzo del 2023 el hospital del ISSSTE local lleva el nombre del médico catedrático nacido en Jaumave, quien sirvió en diferentes cargos de salud en el Estado de Tamaulipas en la década de los años 1920 y quien falleció justamente en el año de 1970, cuando se terminó la construcción del hospital.

El proyecto de este hospital se logró a través de un paquete adquirido ese mismo año de 1966 para obras federales, en una visita hecha a la ciudad de México por el gobernador Praxedis Balboa y el presidente de la Junta Federal de Mejoras Materiales Pablo Aldrete Cuéllar.



