Se suma el ISSSTE a Semana de Salud

Se suma el ISSSTE a la Semana Nacional de Salud Pública, con más de 100 mil acciones en instituciones educativas, oficinas federales, puestos de vacunación intramuros y brigadas Casa por Casa. Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán, subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Tamaulipas, comentó que durante esta jornada se trabajará de manera conjunta y coordinada con todas las instituciones del sector salud, con el propósito de cumplir las metas establecidas y acercar los servicios preventivos a la población. Se informó que a través del Programa ECOS para el Bienestar, se realizan actividades físicas y acciones preventivas, además de la aplicación de más de 100 mil dosis de vacunas en instituciones educativas, oficinas federales, puestos de vacunación intramuros y brigadas Casa por Casa. "El ISSSTE refrenda su responsabilidad de seguir fortaleciendo la cultura de la prevención y garantizar el acceso a la salud para todos", dijo. La Semana Nacional de Salud Pública se realiza bajo el lema: "Unidos por tu salud, construyendo bienestar", donde participan diversas dependencias como sector salud, ISSSTE, IMSS, entre otras. Las autoridades del ISSSTE hicieron el llamado a la comunidad a participar y vacunarse, así como aprovechar los diversos servicios que se estarán ofreciendo, enfocados en prevenir enfermedades.