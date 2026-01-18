Revelan videocámaras a ladrón de una escuela

La difusión de nuevas grabaciones captadas por cámaras de videovigilancia instaladas en planteles educativos permitió obtener imágenes más claras del individuo señalado por el robo de material eléctrico en la escuela primaria El Chamizal, en su turno matutino, y Héroes de la Independencia, durante el turno vespertino.

Impacto del robo en actividades escolares

Las grabaciones revelan que el presunto responsable ingresó en al menos dos ocasiones distintas, hecho que motivó la intervención directa de la supervisión escolar para exigir que las autoridades aceleren las indagatorias correspondientes.

Al respecto el supervisor de la Zona Escolar 100, Martín Quintero Camero, solicitó de manera formal que se abra una investigación y se proceda conforme a derecho, al considerar que el acto afecta directamente a instituciones que ya enfrentan limitaciones presupuestales. Señaló que el daño no solo es material, sino también social, ya que los recursos sustraídos forman parte de las mejoras que se realizan con el esfuerzo de los padres de familia. Explicó que dichas aportaciones se obtienen mediante actividades organizadas por las propias comunidades escolares, como kermeses y eventos solidarios.

Acciones de la autoridad ante el robo

Tras la publicación de los videos, usuarios en redes sociales comenzaron a señalar a un posible responsable, a quien incluso relacionan con robos similares registrados en otros sectores de la ciudad. Padres de familia expresaron su expectativa de que la denuncia formal avance y que personas cercanas al entorno del presunto implicado colaboren con información.

La inconformidad creció al confirmarse que las pastillas del tendido eléctrico robadas eran necesarias para el funcionamiento de las aulas, lo que afectó directamente las actividades escolares y generó preocupación entre docentes y tutores.

Reacciones de padres y comunidad educativa

Ante este panorama, directivos y padres de familia ya trabajan en la instalación de rejas, protecciones y otras medidas de seguridad para reducir el riesgo de nuevos incidentes, aunque reconocen que estos mecanismos no siempre son suficientes. Quintero Camero recordó que ingresar ilegalmente a una escuela constituye un delito grave y subrayó la importancia de que las autoridades actúen para garantizar la seguridad de los planteles y la tranquilidad de las comunidades educativas.