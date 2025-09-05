Indaga Fiscalía tiroteo que alcanzó a un niño

Las autoridades de Tamaulipas aún no han brindado mayor información sobre el caso que ha consternado a la ciudadanía, donde un menor de edad pierde la vida y su padre resulta lesionado por arma de fuego, tras el error de los agentes investigadores.

Los padres del menor de edad lograron sobrevivir del ataque y permanecen en el hospital donde se recuperan de las lesiones. Además ya rindieron su declaración

En horas de la noche de ayer, mediante un boletín oficial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que se llevan a cabo los actos de investigación respecto de los hechos registrados en la carretera San Fernando-Reynosa, en los que perdiera la vida un menor de edad y dos personas más resultaran heridas, no de gravedad.

Según se dio a conocer, conforme las investigaciones lo permitan, se dará mayor información al respecto.