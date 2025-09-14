Invaden comerciantes al centro de la ciudad

Fuerte invasión de comerciantes ambulantes de puestos fijos y semifijos se registró el fin de semana en las calles Mariano Matamoros y Colón, frente a la Universidad Tamaulipeca, lo que causó la anarquía y el desorden en perjuicio de la ciudadanía.

Los locales que han proliferado en exceso en este lugar y otros sectores de la ciudad obstruyen demasiado las banquetas y con ello las áreas destinadas para los peatones, incluso las de los automovilistas.

Por esta razón no han sido pocas las veces en que los conductores particulares se han sentido afectados por la constante invasión de las áreas destinadas para los estacionamientos o para circular en la cinta asfáltica, llena de puestos fijos y semifijos.

Hasta la entrada principal de la Universidad Tamaulipeca se encuentra invadida por los comerciantes, quienes ocupan banquetas y calles aledañas en ausencia de la llamada Policía Vial.

Incluso los vecinos reportaron que ya se han registrado varios conatos de violencia, a punto de llamar a la policía por los frecuentes altercados y las amenazas de golpes.

Todo esto derivado de la excesiva proliferación de los ambulantes de puestos fijos y semifijos, quienes por su cuenta se han adueñado de las calles cercanas y hasta de la esquina que se encuentra frente a la Universidad Tamaulipeca.

Hasta el momento se desconoce si los locatarios tienen o no permiso de las autoridades municipales, pero lo que se ve día con día es que tiende a crecer el problema del ambulante en toda la ciudad, sin que la Cámara de Comercio haya observado o levantado la voz para evitar que este fenómeno siga incrementándose, lo que va en detrimento de los establecimientos legales, debidamente registrados y que cumplen con los pagos correspondientes.