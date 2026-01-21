Invaden aguas negras a calles de la ciudad

Las fugas de aguas residuales no cesan en Reynosa. Ahora tocó el turno a la colonia San Antonio en donde se aprecia una enorme laguna de aguas negras por la calle San Angel y Norte Dos.

De acuerdo con comentarios hechos por vecinos del lugar, como es el caso de Marisela Morales, el problema tiene ya varios días y el liquido viscoso y mal oliente, proviene de un drenaje pluvial ubicado en la esquina conformada por las referidas arterias.

El agua pestilente ya alcanzó a llegar hasta el bulevar Mil Cumbres y es fecha de que ninguna autoridad ha ordenado poner solución a esa situación.

De éste sistema de drenaje pluvial brotan las infectas aguas. Vecinos piden resolver con rapidez el problema que ocurre a unos pasos de una escuela primaria.

Ante ello, familias que habitan a lo largo de la Norte Dos, hacen un llamado a quien corresponda para que actúe con inmediatez porque el agua de drenaje sanitario representa un foco de infección que obliga a la gente a evitar pasar por las charcas que ya han generado y que están a la vista de automovilistas y estudiantes de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos que está a unos pasos de donde brota el agua mal oliente.

Los alumnos que viven por el lado de la calle San Angel, tienen que pasar la Norte Dos con mucho cuidado para no mancharse de agua infecta sus zapatos, cuando van rumbo a la primaria o cuando regresan para dirigirse a su domicilio.

Por tal motivo, también padres de familia se unen al llamado para que resuelvan cuanto antes el problema de las aguas residuales.

FOCO DE INFECCIÓN

UBICACIÓN

Calles San Ángel y Norte Dos

Colonia San Antonio, Reynosa

RIESGOS

Malos olores persistentes

Posibles infecciones y enfermedades

Afectación a peatones, automovilistas y estudiantes

A metros de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos

Niñas y niños cruzan la zona diariamente