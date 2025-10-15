Instalan centro de acopio en escuela Lauro Aguirre

La Delegación D-1-78 instaló un centro de acopio en el interior de la Escuela Primaria Lauro Aguirre de la colonia Bellavista para recibir ayuda humanitaria y así apoyar a las numerosas familias que sufren por las inundaciones causadas por lluvias torrenciales en varios municipios del estado de Veracruz.

"Vamos a estar aquí hasta el 16 de octubre al mediodía, en espera de donaciones de agua purificada embotellada, alimentos no perecederos, productos de higiene personal y de limpieza así como ropa en buen estado para niños, adolescentes y también para adultos que perdieron casi todo o todas sus pertenencias por el fenómeno metereológico", dijo Juan Enrique Hernández Sandoval, secretario general de la delegación sindical.

La ayuda que logre recaudarse, se trasladará a las oficinas magisteriales de Organización y se entregará al dirigente sindical del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) en Reynosa, José Hiram Rodríguez Limón, quien a su vez la hará llegar junto con otros productos que se lleguen a captar vía donaciones, al estado de Veracruz.

YA ESTAN LLEGANDO