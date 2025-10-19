Abre Club de Leones un centro de acopio

Para apoyar a los damnificados de las inundaciones y desbordamiento de ríos en Veracruz, la Oficina del Club de Leones Internacional en Reynosa abrió un Centro de Acopio de alimentos no perecederos, agua embotellada y productos de limpieza.

Informó lo anterior el presidente de este organismo, Alfredo Juárez Maldonado.

Con el propósito de apoyar a nuestros hermanos veracruzanos, estamos solicitando ayuda con los siguientes productos:

Agua Embotellada

Papel sanitario

Alimentos no perecederos

Productos de limpieza

Jabón detergente

Cloro

Pinol

Escobas

Trapeadores

La ayuda que se reciba de la ciudadanía será enviada para apoyar a nuestros hermanos veracruzanos, a los habitantes de las comunidades de Alamo, Poza Rica y pueblos aledaños damnificados por las inundaciones que sufrieron en estos días de octubre, afirmó el presidente Juárez Maldonado.

El apoyo consistente en agua potable embotellada, alimentos no perecederos y productos de limpieza, se está recibiendo en horario de 9 a 4 de la tarde en la oficina del Club de Leones Internacional, ubicada en la calle Michoacán 540 Colonia Rodriguez, en un horario de 9 a 4 de la tarde.