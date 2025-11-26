Tromba provoca severas inundaciones en Reynosa; continúan las lluvias

Una intensa tromba registrada durante la mañana de este miércoles provocó inundaciones en múltiples sectores de Reynosa, dejando calles, avenidas y bulevares completamente anegados, reportaron autoridades municipales.

Las precipitaciones, que iniciaron poco después del amanecer, afectaron de manera particular la avenida Monterrey, ubicada a escasa distancia del Hospital Materno Infantil en la colonia Campestre. El flujo de agua superó rápidamente la capacidad del drenaje pluvial, convirtiendo la vialidad en un caudal que dificultó el tránsito vehicular y peatonal.

Protección Civil atendió diversos reportes de vehículos varados, domicilios con ingreso de agua y cierres preventivos de circulación. Hasta el momento no se han informado personas lesionadas, aunque se mantiene la vigilancia en zonas catalogadas como de riesgo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias continuarán durante el resto de este miércoles y se extenderán hasta el jueves, con posibilidad de tormentas puntuales fuertes. Las autoridades exhortaron a la población a evitar desplazarse por áreas bajas, mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad.

La Coordinación Municipal de Protección Civil se mantiene en alerta ante la posibilidad de nuevas acumulaciones de agua y eventuales desbordamientos en puntos críticos de la ciudad.



