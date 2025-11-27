Las avenidas se convierten en fuertes ríos

En ríos quedaron convertidas calles, bulevares y avenidas de Reynosa a raíz de las torrenciales lluvias que se registraron éste miércoles.

Las inundaciones no se hicieron esperar tras las torrenciales precipitaciones pluviales que azotaron a Reynosa.

Las zonas bajas de la ciudad que ya traducidas en colonias alcanzan las 60 y poco más, volvieron a verse afectadas a consecuencia del fenómeno meteorológico.

Al paso de las horas, el agua empezó a fluir hacia los canales, drenes y drenes auxiliares de la ciudad.

Pero mientras tanto, ciudadanos y automovilistas sufrieron por las inundadas arterias, al grado de que por lo menos una familia cuyo vehículo estuvo a punto de ser arrastrada por la corriente, fueron auxiliados por trabajadores del Hospital Materno Infantil que las rescataron y llevaron a sitio seguro.

Esto ocurrió en la calle Monterrey, que se convirtió prácticamente en un río con aguas turbulentas y con fuerte corriente, hecho suscitado en la colonia Campestre.

En el resto de la geografía municipal, también se quedaron las calles en grandes albercas como fue el caso de la colonia Pedro J. Méndez, Ernesto Zedillo, Azteca y otras más.

De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional, para el día de hoy jueves, también hay posibilidades de más precipitaciones pluviales.