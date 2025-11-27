Colapsan a la ciudad 15 minutos de lluvia

Bastaron apenas unos minutos de lluvia intensa para que la ciudad entrara en colapso, luego de que varias de las principales avenidas quedaran completamente inundadas, dificultando el tránsito vehicular y provocando averías en numerosos automóviles.

La acumulación repentina de agua dejó a decenas de conductores atrapados en prolongados embotellamientos que se extendieron por las avenidas más concurridas de la ciudad de Reynosa.

Infinidad de arterias lucieron como si fueran albercas, por espacio de varios minutos. Falta drenaje pluvial, urgen reynosenses.

En distintos puntos de la ciudad, el agua brotó desde el sistema de drenaje, mezclándose con las corrientes pluviales y generando charcos de aguas residuales, situación que vecinos calificaron como un “grave foco de infección” debido a los malos olores y el evidente riesgo sanitario.

La lluvia, aunque breve, obligó a algunas instituciones educativas a suspender clases. Directivos informaron que los accesos, pasillos e incluso los patios comenzaron a inundarse, lo que dificultó la entrada de estudiantes y representó un peligro para la comunidad escolar.

Asimismo, se reportaron diversos accidentes viales asociados a la falta de visibilidad y al pavimento resbaladizo. Las precipitaciones, que en ciertos sectores no superaron los 15 minutos, fueron suficientes para exponer nuevamente las deficiencias del sistema de drenaje y alcantarillado con el que cuenta la ciudad, infraestructura que ha sido señalada en repetidas ocasiones por su incapacidad para desalojar el agua en eventos de lluvia moderada.

Las aguas negras rápidamente empezaron a mezclarse con encharcamientos de las lluvias, atrapando a un vehículo que fue arrastrado por la corriente.