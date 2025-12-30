Trasvase de agua eleva nivel del río

Crecida del río Bravo por el desfogue de agua proveniente de la presa El Cuchillo, del estado de Nuevo León, generó un clima de preocupación ante la posibilidad de que pueda producirse un desborde del afluente y con ello la inundación de algunas colonias de Reynosa cercanas al mismo. El trasvase de agua inició el pasado 22 de diciembre del 2025 y continuará hasta el 31 de enero del 2026.

¿Cómo afecta la crecida del río Bravo a Reynosa?

Estas acciones forman parte del abono a la deuda de México con Estados Unidos en base al tratado internacional de 1944. De acuerdo con informes del gobierno federal, podrían ser de 100 a 150 millones de metros cúbicos los que se enviarán de la presa El Cuchillo, pasando primeramente por el río San Juan, posteriormente por la presa Marte R. Gómez para finalmente llegar al río Bravo.

Acciones del gobierno ante la crecida del río Bravo

El alto nivel que registra este último afluente, por lo pronto ha generado un clima de preocupación entre familias que habitan colonias situadas a corta distancia y que han sufrido inundaciones anteriormente por la misma situación o bien por intensas lluvias ocurridas en su momento.