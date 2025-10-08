Cubren maleza y basura canales pluviales

A pesar de que desde hace 6 meses la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó limpiar los canales pluviales en su visita a Reynosa para evitar inundaciones, el del bulevar Fundadores se encuentra enmontado, invadido por llantas usadas y basura ante la apatía e indiferencia de las autoridades municipales.

La invasión de desechos sólidos, el crecimiento de la yerba y los neumáticos abandonados muestran que no ha sido acatada la orden presidencial.

Abajo del puente vehicular que se encuentra en la Avenida Zertuche, se puede observar el descuido de las autoridades municipales.

En aquella ocasión, la presidenta de México afirmó que los canales pluviales estaban sucios.

Explicó que esta problemática se debe a que "los camiones recolectores no pasan" y la gente tira los desechos en los canales.

Por ello exhortó al presidente municipal, Carlos Peña, a tener un servicio de recolección eficiente, para que la basura no sea arrojada a los canales pluviales.

A 6 meses de la visita presidencial, en un recorrido se verificó que el canal que está paralelo al bulevar Fundadores se encuentra enmontado, y con problemas de basura y hasta llantas inservibles que han sido arrojadas por algunas personas, debido al deficiente servicio de recolección.

Peor aún porque los camiones tienen prohibido llevarse las llantas, lo que provoca que la gente las arroje a los canales, en las calles o en la vía pública.