Sufren gran inundación a un mes de las lluvias

Desde hace más de un mes, la calle Primera de la colonia Pedro J. Méndez permanece inundada, generando riesgos de salud, accidentes y afectaciones en la movilidad de los residentes.

El problema se origina, según los habitantes, en el deficiente funcionamiento de la tubería que debería drenar el agua hacia un punto más bajo. Sin embargo, al estar tapada, provoca que las lluvias y aguas residuales de colonias cercanas como Juárez 5 y Naranjitos se acumulen en este sector.

"Toda el agua baja y se concentra aquí, pero trae palos, piedras, todo, y la tubería se tapa. Así dura dos o tres meses lleno de agua, aunque vengan los del municipio", explicó José Medina Rodríguez, vecino y trabajador de una recicladora en la zona.

El estancamiento genera lama en banquetas y vialidades, provocando caídas constantes entre peatones. "Las personas vienen caminando a sus trabajos, pero como el agua lleva tiempo ahí, la banqueta se pone resbalosa y la gente se cae. Yo mismo ya lo he visto varias veces", agregó Medina.

Además del riesgo de accidentes, los vecinos señalan que existen coladeras descubiertas que pueden representar un peligro para quienes desconocen el área.

Aunque en días recientes personal municipal acudió con maquinaria para succionar el agua, los colonos aseguran que la medida no ha sido suficiente. "Han venido tres días seguidos y sí bajó un poco el nivel, pero el problema sigue. No lo resuelven de raíz", afirmó Medina.

La situación se agrava con la presencia de una calichera aledaña que, al desbordarse con la lluvia, no solo arrastra agua contaminada sino también fauna hacia la calle Primera. "Ahí hay tortuguitas y hasta pestillos; cuando la calichera se llena, se salen y terminan aquí en la calle", relató el residente.