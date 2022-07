Desatan ´cacería´ y acoso contra regidora

En conferencia de prensa en la sede del Partido Acción Nacional en la colonia Rodríguez, la regidora Denisse Ahumada que durante la sesión del Cabildo el pasado viernes 1 del presente, cuestiona en torno al estatus legal de Peña Ortiz y su paradero, así como denuncias en su contra.

La integrante del Cabildo fue atacada con señalamientos que se tipifica como violencia política y de género, cuando el alcalde en impugnación jurídica le dijo que ella "le pagaba el gobierno del estado", además de burlarse al negarle la palabra y responder sus cuestionamientos.

Ante los medios, Ahumada Martínez declaró que, en la sesión, le pregunto a Carlos Peña, si se encontraba en Palacio Municipal participando en forma virtual, a lo que se le respondió que estaba en una oficina cerca del Palacio, y que le haría llegar en privado su ubicación.

Lo que ocurrió después- explica- la alarmó, pues unas horas después el mismo viernes, Carlos Peña Ortiz le envió a su teléfono privado unas imágenes (fotografías) de la parte exterior de su domicilio, provocando asombro y preocupación, expresando temor por su integridad y familia ante la reacción temeraria de Peña Ortiz.

"Yo nunca he tenido buen trato con él, pero tampoco tengo nada personal en su contra, todo lo que he hecho ha sido en apego a legalidad, nadie me paga, yo no cobro sueldo ni nada del gobierno del estado, al inicio de la administración le ofrecí trabajar por los ciudadanos en las colonias y se opuso, además, cuando cuestioné algunas de sus decisiones me dijo que como yo le criticaba y me oponía a sus órdenes, el entonces me quitaría la compensación económica como integrante del Cabildo.

´´En la sesión y está en el video y acta de la misma que espero no la eliminen, solo cuestioné que respondiera a tantos señalamientos en su contra y si estaba en Reynosa, como respuesta suya me envía a mi teléfono imágenes de mi casa desde el exterior. Lo cual me preocupa y temo por mi seguridad y de mi familia´´, expresó.

