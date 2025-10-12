Falla Comapa; regresa fuga de aguas negras

Una fuga de aguas residuales que afecta a los vecinos de la colonia Villa Esmeralda volvió a presentarse hace aproximadamente un mes, luego de que personal de Comapa realizara una intervención que permitió mantener el drenaje en condiciones normales durante alrededor de tres semanas.

Habitantes de la calle Esmeralda, que conecta con las calles Plata, Plata 1 y Plata 2, señalaron que la problemática parecía haberse resuelto cuando el personal del organismo retiró una piedra del interior del drenaje y colocó una nueva tapa en el registro principal. Sin embargo, el conducto volvió a obstruirse, ya que la tierra se acumuló nuevamente en su interior, impidiendo el flujo del agua.





Alcantarilla hacia donde los vecinos desvían el agua para reducir el nivel de encharcamiento en la zona.

"Metieron la máquina y sacaron la piedra que estaba adentro. El registro quedó bien, pero se volvió a tapar con tierra, y eso hace que el agua ya no se vaya. Ahora otra vez tenemos el problema", explicó Guillermo Montalvo, vecino del sector.

De acuerdo con Montalvo, el registro principal se encuentra cubierto por una capa compacta de tierra que bloquea el paso del agua. Además, se han detectado fugas adicionales en distintos puntos de la vialidad, entre ellas una en la esquina de la calle plata.

Las familias afectadas comentaron que incluso han tenido que abrir pequeñas zanjas para evitar que el agua se acumule frente a sus viviendas, ya que el flujo proveniente de las partes altas de la colonia termina concentrándose en la calle Esmeralda, generando nuevamente encharcamientos y malos olores.

Montalvo consideró que el problema podría resolverse si se realiza una limpieza más profunda con maquinaria especializada, como un camión de succión que retire la tierra acumulada dentro del sistema de drenaje y permita el flujo normal de las aguas residuales.