Anuncian corte de agua en colonias en Reynosa

Anuncian corte de agua en colonias en ReynosaComapa informa que hará trabajos de sustitución de tubería por lo que durante todo un día no habrá servicio para las familias.
Familias de más de 120 colonias de Reynosa se quedarán sin servicio de agua potable debido a que la Comapa realizará trabajos de sustitución de tubería.
La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) informó que los usuarios que habitan en los sectores Jarachina, Poniente y Granjas tendrán interrupción del suministro a partir de las 20:00 horas del jueves.
“Dando seguimiento a los trabajos de sustitución de tubería de PVC hidráulico y acero al carbón de 24" de diámetro, que se realizan en la calle Rosario, esquina con bulevar Hidalgo, en la colonia Jarachina Norte, informamos que este jueves 2 de octubre se llevará a cabo un corte temporal en el suministro”.
Los trabajos tienen el objetivo de concluir la obra, que busca mejorar la red de distribución y garantizar un servicio óptimo para las y los usuarios. Las maniobras tendrán una duración aproximada de 24 horas.