Anuncian corte de agua en colonias en Reynosa

Familias de más de 120 colonias de Reynosa se quedarán sin servicio de agua potable debido a que la Comapa realizará trabajos de sustitución de tubería.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) informó que los usuarios que habitan en los sectores Jarachina, Poniente y Granjas tendrán interrupción del suministro a partir de las 20:00 horas del jueves.

“Dando seguimiento a los trabajos de sustitución de tubería de PVC hidráulico y acero al carbón de 24" de diámetro, que se realizan en la calle Rosario, esquina con bulevar Hidalgo, en la colonia Jarachina Norte, informamos que este jueves 2 de octubre se llevará a cabo un corte temporal en el suministro”.