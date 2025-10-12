Suspenden otra vez el abasto de agua

Por enésima ocasión, el próximo día lunes 13 del mes en curso se suspenderá de manera temporal el suministro de agua potable en el sector centro de la ciudad lo que afectará a miles de familias.

Debido a ello se cerrará el puente sobre el Libramiento Luis Echeverría.

En relación a esta interrupción en el servicio de abasto del vital liquido informó la Comisión Municipal de Agua Potable de Reynosa.

La suspensión en el el suministro del servicio de abasto de agua potable en el sector centro será a partir de las 8:00 am del día lunes 13, y tendrán una duración de 7 horas, agregó la dependencia.

Indicó la dependencia que se llevaran a cabo trabajos programados de reemplazo de tubería de 8 pulgadas en el puente sobre el libramiento Luis Echeverría, en la colonia Ferrocarril Poniente.

Aclaró la dependencia que esto ocasionará baja presión en la colonia Riberas de Rancho Grande.

Una de las principales recomendaciones que se hacen cuando se va a suspender el suministro de agua programado, como en este caso en la zona centro de Reynosa, consiste en pedirle a los habitantes que antes se abastezcan del vital líquido para que tengan la posibilidad de atender sus necesidades personales y familiares, lo mismo que en los establecimientos comerciales, empresas, industrias y sector productivo.