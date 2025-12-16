Integrantes de Comités de Mejoras denuncian ´ordeña´ a sobres de pago

Denuncian integrantes de Comités de Mejoras del municipio que operan en el área rural de Reynosa que les están "ordeñando" los sobres en cuyo interior va el dinero que les es asignado por cumplir con su labor.

La marcada inconformidad se puso de manifiesto en las instalaciones del polideportivo, lugar en el cual los citaron desde horas de la mañana para recibir el recurso correspondiente, pero resulta que de los $1,500.00 que les deberían de dar, solamente les entregan $1,000.00.

Margarita Chávez López, del ejido Doroteo Arango, Gabriela Medina, Guadalupe Alonso Gonzáles así como Johana Rodríguez Garza, las tres residentes del ejido Periquitos, mostraron su total inconformidad por considerar que se están quedando con parte del dinero que les pertenece a lo que ayer acudieron a cobrar.

"De ninguna manera estamos conformes con que nos quiten el dinero que nos han asignado y aún así, varias personas que no estuvieron de acuerdo en que les dieran el pago incompleto, prefirieron no recibirlo pero los empleados del municipio les pusieron a los recibos pagados pero ellos se quedaron con el dinero", por lo que consideramos válida nuestra indignación.

"Nos están robando y no es justo y por qué solamente a las de los Comités de Mejoras del área urbana sí les estuvieron dando el sobre completo y a nosotros no, este tipo de corruptelas deben de parar a oídos de las autoridades municipales para que se ordene el pago completo," dijeron algunas de las quejosas que demandan justicia.

En total había como 2,000 o 2,500 personas dentro del Polideportivo esperando turno para cobrar su dinero, cantidad que se les hace llegar cada seis meses a los Comités de Mejoras que operan en los ejidos de la ciudad.



