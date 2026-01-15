Esperan SEBIEN instrucciones superiores

En espera de indicaciones de las autoridades superiores, están en la delegación de SEBIEN Reynosa para conocer si seguirán apoyando a la misma cifra de familias con apoyos alimenticios o bien se incrementará el número de beneficiarios.

"Actualmente el padrón de favorecidos con esta política alimentaria, es de 50,080 aunque se estima que tendremos un pequeño incremento y todo indica que así será, pero estamos en espera de la confirmación", dijo Lizzeth Zamudio Balboa, delegada de la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN) en Reynosa.

"Sería genial que nos autorizaran más apoyos alimentarios porque sí tenemos una lista de espera de poco más de 1,000 solicitantes", señaló.

En cuanto al valor de la despensa, era de $487.00 hasta el 2025, y ya se verá si se agregan más productos a las entregas que esperemos iniciarán a finales de febrero o principios de marzo.

Mientras eso sucede, se están ordenando los archivos de documentos relacionados con quienes se vieron favorecidos con el respaldo alimenticio a lo largo del año anterior.

Se está llevando a cabo en éstos momentos, trabajo de oficina. en cuanto a la actividad en campo, ya en su momento dará comienzo y también en su momento se girarán las instrucciones pertinentes a quienes participan en esta tarea, finalizó Zamudio Balboa.



