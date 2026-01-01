Intensifica IMSS vacunación contra influenza estacional

La Unidad de Medicina Familiar número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social, mantiene activa la aplicación de la vacuna contra la influenza estacional, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos de complicaciones durante la temporada invernal.

La influenza es una infección viral grave que puede derivar en hospitalización e incluso en fallecimientos, especialmente en población vulnerable.

¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza?

Se informó que la vacuna tiene como objetivo principal disminuir la probabilidad de contagio, así como evitar el desarrollo de la enfermedad en sus formas más severas. El periodo de vacunación se realiza cada año, iniciando en el mes de octubre y extendiéndose hasta abril de este 2026, siendo altamente recomendable aplicarla antes de la temporada más fría para una mayor protección.

Autoridades de la UMF 33 informaron que deben vacunarse niñas y niños de 6 meses a 4 años con 11 meses de edad, adultos de 60 años y más, personal de salud, mujeres embarazadas y personas de 5 a 59 años que presenten enfermedades crónicas como diabetes mellitus en descontrol, padecimientos del corazón, asma no controlada, cáncer, VIH sida u otras condiciones que disminuyan las defensas.

Acciones de la UMF 33 para prevenir la influenza estacional

Se invita a las familias derechohabientes a que acudan a vacunarse y protegerse contra la enfermedad.

Importancia de la vacunación antes de la temporada invernal

La vacunación es fundamental para reducir el riesgo de complicaciones graves durante la temporada invernal.