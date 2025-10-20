Instalan centros de acopio en las oficinas fiscales

Por instrucciones del Gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, el Director de las Oficinas Fiscales en Tamaulipas, Marcelo Olán Mendoza, desde el pasado 15 de octubre fueron implementados centros de acopio en cada una de las oficinas fiscales ubicadas en el estado.

Estas acciones se tomaron en base a la política humanista del mandatario tamaulipeco y para apoyar a los hermanos de la zona norte de Veracruz, principalmente de Poza Rica y Álamo, quienes resultaron afectados con las lluvias registradas recientemente.

Olán Mendoza pidió a las y los tamaulipecos apoyar en los centros de acopio, los cuales estarán recibiendo a los ciudadanos hasta el próximo 24 de octubre; indicó que se estarán recibiendo aportaciones en especie de productos alimenticios no perecederos, así como artículos de higiene y agua embotellada.

Asimismo, el funcionario del estado agregó que esta importante iniciativa del gobernador Villarreal Anaya es por los damnificados del norte de Veracruz y recordó que Tamaulipas, aunque también sufrió daños, no fueron tan serios como los resentidos por la entidad veracruzana, agregando que Tamaulipas es también una entidad vulnerable por su ubicación geográfica y en el futuro podríamos requerir de la solidaridad.



