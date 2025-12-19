Supera Reynosa los 100 mil inscritos en Bienestar social

El delegado de Bienestar Federal en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Martínez, informó que en Reynosa se han entregado más de cuatro mil tarjetas bancarias a adultos mayores, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para no caer en fraudes o extorsiones, ya que recalcó que todos los trámites son gratuitos y que ningún servidor de la nación debe solicitar dinero.

Durante una visita sorpresiva al Centro de Convenciones del Parque Cultural Reynosa, donde se ubican las oficinas centrales de Bienestar, el funcionario federal encabezó un acto de reconocimiento a los servidores de la nación, a quienes destacó por su labor en la entrega de apoyos sociales.

Reyes Martínez detalló que en Reynosa se han entregado 4 mil 127 tarjetas bancarias del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, de un total de 5 mil 753 solicitudes, correspondientes a un periodo que está por concluir en 2025.

Con estas acciones, señaló, la delegación de Bienestar en Reynosa supera los 100 mil beneficiarios en los distintos programas sociales. De ese total, más de 57 mil corresponden a adultos mayores, quienes reciben 6 mil 200 pesos bimestrales.

Asimismo, informó que las mujeres de 60 a 64 años reciben 3 mil pesos bimestrales a través del programa Bienestar Mujeres. Al cumplir 64 años y seis meses o 65 años, el apoyo se convierte automáticamente en la pensión de adulto mayor, sin necesidad de realizar trámite adicional, ya que el cambio se refleja directamente en la tarjeta bancaria.

En cuanto al programa de Bienestar para Personas con Discapacidad, el delegado indicó que en Reynosa se cuenta con 5 mil 691 beneficiarios, destacando que este apoyo ya es universal, gracias al respaldo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, lo que refleja el trabajo coordinado entre el gobierno federal y el estatal.

Durante la entrevista, Reyes Martínez añadió que, además de los servidores de la nación, se han sumado los servidores de la salud, integrados por médicos y enfermeros que realizan visitas casa por casa, brindando consultas médicas a la población. Señaló que estos programas forman parte de la política social impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de que los apoyos lleguen directamente a quienes más lo necesitan.



