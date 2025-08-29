Iniciará Secundaria Pirámides con un total de 55 estudiantes

Con 55 alumnos iniciará clases la nueva Secundaria General de nueva creación en el fraccionamiento Las Pirámides.

Así lo confirmó Alicia Pizaña Navarro, titular del CREDE (Centro Regional de Educación) en Reynosa.

"La inscripción continúa adelante por lo que se espera sigan llegando madres y padres de familia para conseguir un espacio para sus hijos", dijo.

Tomando en cuenta que la construcción de la primera fase del plantel continúa adelante y no estará concluida para cuando inicie el ciclo escolar 2025-2026, se siguen gestionando módulos en los que de manera provisional reciban los educandos su enseñanza.

La edificación de la secundaria vendrá a ser de gran beneficio para quienes tienen que llevar a sus hijos a escuelas situadas en colonias distantes.

Ahora eso ya no será necesario recorrer grandes distancias pues ahora contarán con un plantel en la misma Pirámides en donde hay una buena cifra de educandos de nivel secundario así como también en sectores cercanos al lugar.

En cuanto a la inscripción, la actividad en ese sentido continuará adelante con el objetivo de captar mayor número de alumnos, señaló Pizaña Navarro.