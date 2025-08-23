Convocan a jóvenes a estudiar prepa en línea

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General del Bachillerato, invita a registrarse para el programa Prepa en Línea-SEP, una modalidad totalmente gratuita.

El proceso de inscripción estará abierto hasta el 29 de agosto, tiempo en el que los aspirantes deberán cumplir con los requisitos y completar el registro a través de la página prepaenlinea.sep.gob.mx.

Entre los requisitos se solicita contar con certificado de secundaria, presentar dos correos electrónicos personales e intransferibles que no hayan sido utilizados en convocatorias anteriores y que permanezcan activos durante todo el proceso, además de acreditar nacionalidad mexicana o, en el caso de personas extranjeras, demostrar estancia legal en el país.

Quienes resulten aceptados podrán cursar el bachillerato a través de una plataforma educativa en línea que ofrece aulas virtuales con recursos didácticos como audios, videos, infografías, lecturas en PDF, foros de discusión y más.

La modalidad es flexible, pues se puede ingresar desde cualquier dispositivo con conexión a internet, diseñada para aquellas personas que buscan continuar sus estudios a pesar de las limitaciones del tiempo, distancia o edad.

Con este modelo se puede estudiar a distancia, a fin de poder avanzar en los estudios y contar con educación medio superior en forma gratuita.