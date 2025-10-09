A punto de vencer plazo para tener cartilla militar

Ya está a punto de concluir el plazo para obtener la cartilla militar, por lo que autoridades de la Junta de Reclutamiento Municipal hacen un último llamado a jóvenes de la clase 2007 y remisos para que acudan a tramitar ese importante documento.

"Será el 15 de octubre el último día en que se podrán inscribir quienes estén interesados en cumplir con el Servicio Militar Nacional, por lo que aún tienen tiempo de solicitar su registro y además se cuenta aún con alrededor de 100 cartillas", dijo Aracely González Salas, encargada de la oficina.

A los muchachos que ya tengan mayoría de edad cumplida (18 años), bien pueden acudir a la Junta ubicada en el primer piso del auditorio municipal situado a un costado de la avenida Vista Hermosa, en la colonia del mismo nombre.

González Salas hizo saber que siguen atendiendo a los solicitantes del documento de identidad nacional en horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.