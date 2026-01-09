Comienza inscripción de jóvenes conscriptos

Inician registro de solicitantes de cartillas militares pertenecientes a la clase 2008 y remisos, según se informó en la Junta de Reclutamiento local.

"La inscripción de los jóvenes que deseen hacer su Servicio Militar Nacional, comenzó el 7 de enero toda vez que fue precisamente hoy cuando regresamos a trabajar después de terminado el periodo vacacional", dijo Aracely González Salas, encargada de la oficina situada en Auditorio Municipal con teléfono 8999300596 colonia Vista Hermosa.

¿Cuáles son los requisitos para el registro?

En cuanto a los requisitos y documentación que deberán presentar los interesados, son: acta de nacimiento actualizada en original y copia; copia del CURP actualizado, copia de comprobante de domicilio reciente, copia del INE, copia de comprobante de estudios, cinco fotos tamaño credencial en blanco y negro en papel mate, cabello corto, camisa blanca y sin bigote y barba.

Detalles sobre la recolección de cartillas de la clase 2007

Se refirió González Salas a que ya tienen disponibles las cartillas de la clase 2007 y que quienes las tramitaron en su momento ya pueden pasar a recogerlas a la Junta de Reclutamiento Municipal.

Consideró importante que pasen por ellas a fin de que le den continuidad a la gestión de liberación de esos mismos documentos que son de gran importancia porque son de identidad personal.