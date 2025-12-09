Aún hay cupo en escuela primaria

Autoridades educativas de la Escuela Primaria “Benito Juárez”, cuentan con espacios disponibles para nuevos alumnos, principalmente en los grupos de primero y segundo grado, con todo y que ya van casi 4 meses de iniciado el ciclo escolar.

Emmanuel Martínez Hernández, director del plantel, comentó que la matrícula continúa en crecimiento y aún existe capacidad para recibir a más estudiantes.

Actualmente la escuela registra 276 alumnos, sin embargo, su infraestructura permite albergar hasta 600, lo que representa una oportunidad importante para quienes buscan un lugar seguro y accesible para sus hijos.

Explicó que esta amplia disponibilidad se debe a que la colonia Rodríguez, donde se ubica el plantel, es una zona con población mayor y con pocos niños en edad escolar, lo que ha reducido la demanda en comparación con otros sectores.

El director señaló que mientras muchas escuelas se encuentran saturadas, la “Benito Juárez”, puede integrar hasta 30 alumnos por grado e incluso solicitar más docentes si la Secretaría de Educación lo autoriza, ya que cuentan con la infraestructura necesaria para habilitar nuevos grupos.

“Desafortunadamente las escuelas se encuentran saturadas sepan que aquí tenemos un espacio para ellos, todavía tenemos espacios, una escuela grande con mucha tradición, lamentablemente lo que nos afecta a nosotros es que como la población de los infantes se encuentran en la periferia, ya todos buscan opciones cerca de sus hogares, estas zonas, estas colonias como lo es la colonia Rodríguez, es ya de personas adultas, muy pocos tienen niños pequeños”, dijo.

Agregó que gran parte de su matrícula actual proviene de hijos de comerciantes que laboran en el centro de la ciudad y buscan una opción cercana para dejar a sus hijos, pero el plantel busca reforzar su presencia en otros sectores y dar a conocer a la comunidad que es una escuela de tradición, con espacios amplios y personal preparado.

“De la zona de la que tengo conocimiento somos dos escuelas, obviamente sí tenemos la capacidad con los docentes, con los espacios”, recalcó.