Arranca el registro para pensiones del Bienestar en Reynosa

Autoridades federales iniciaron un nuevo periodo de registro para incorporarse a los programas Pensión para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.

El trámite se realizará del 1 al 13 de este mes de diciembre, con atención de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, mientras que los sábados de 9:00 a 2:00 de la tarde, en el centro de convenciones del Parque Cultural.

Detalles sobre el registro de programas de Bienestar

Lucila Calvillo Domínguez, directora de los programas de Bienestar Federal en Reynosa, comentó que para mantener un flujo ordenado durante el proceso, la inscripción se llevará a cabo conforme a la letra inicial del primer apellido.

"Invitamos a las personas mayores y mujeres que aún no forman parte del programa, que acudan para realizar su registro", dijo.

Las fechas quedaron distribuidas de la siguiente manera: lunes se atenderán las iniciales A B C en días 1 y 8 de diciembre, martes será turno de D E F G H los días 2 y 9 de diciembre, miércoles corresponderá a I J K L M los días 3 y 10, jueves para N Ñ O P Q R los días 4 y 11, viernes para S T U V W X Y Z los días 5 y 12, mientras que el sábado se recibirá a solicitantes de todas las letras los días 6 y 13 de diciembre.

Requisitos para inscribirse en Pensión y Mujeres Bienestar

Los requisitos son: llevar INE en original y copia, Curp certificada, acta de nacimiento, comprobante de domicilio -no máximo de 3 meses-, así como dos números de teléfono de la persona beneficiada y de un contacto para llamarlos cuando lleguen su tarjeta.

Las personas que cumplan con los requisitos y quieran ser parte de estos programas federales, deben acudir en el plazo y conforme al calendario.