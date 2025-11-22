Abren inscripciones para Prepa en Línea

La Secretaría de Educación Pública invita a inscribirse a la convocatoria 2025 para Prepa en Línea SEP, dirigida a personas interesadas en iniciar o retomar sus estudios de nivel medio superior de manera gratuita y completamente virtual.

¿Cuáles son las fechas de inscripción?

El proceso de registro comprende del 17 al 26 de noviembre, los aspirantes deberán validar su CURP, subir el acta de nacimiento y responder el cuestionario de contexto socioeconómico.

Posteriormente, del 28 al 30 de noviembre podrán obtener sus claves de acceso para ingresar al módulo propedéutico, para lo cual es necesario contar con correo electrónico activo y folio de registro.

¿Qué incluye el módulo propedéutico?

El módulo se desarrollará del 1 al 10 de diciembre, periodo en el que los aspirantes conocerán el modelo educativo y fortalecerán sus habilidades tecnológicas.

Con esta nueva edición, correspondiente a la Generación 83, se busca ampliar las oportunidades educativas para quienes requieren una modalidad flexible que se adapte a sus tiempos y actividades.

El Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, "Prepa en Línea-SEP", es una opción educativa no escolarizada y gratuita, donde los estudiantes pueden estudiar desde cualquier parte del país y de acuerdo a sus tiempos.

¿Cómo registrarse para la Prepa en Línea SEP?

Las personas interesadas en formar parte de la comunidad educativa de Prepa en Línea-SEP deberán ingresar a la sección "Registro" en el portal institucional: prepaenlinea.sep.gob.mx.