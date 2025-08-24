Recurren abogados a la Inteligencia Artificial

La automatización de los procesos dentro de las empresas e instituciones de gobierno ya es una realidad, de ahí la importancia de que todos los profesionistas se mantengan actualizados respecto a estas innovaciones que optimizan las tareas.

En este sentido, ya se ha iniciado con la preparación de cursos que acerquen estos conocimientos a los interesados; este es el caso de los integrantes de la Asociación Iberoamericana de Innovación y Transformación Digital, quienes se han dado a la tarea de llevar esta información a los abogados de la ciudad de Reynosa, ofreciéndoles conocimientos que aportarán de manera importante en la eficiencia de su trabajo diario.

Al respecto, el presidente de dicha asociación, Jorge Eduardo González Guayda, indicó. "Es un curso que vamos a dar de inteligencia artificial para abogados que va relacionado al campo legal para que los abogados puedan conocer las novedades tecnológicas, las nuevas plataformas, los nuevos agentes de inteligencia artificial que existen y que pueden ayudarlos en sus procesos".

Este curso está dirigido a abogados en ejercicio, despachos jurídicos, asesores legales corporativos, jueces, magistrados, funcionarios del sector justicia, estudiantes de derecho, así como consultores legales y especialistas en compliance.

Detalló que entre los objetivos específicos se encuentran comprender los fundamentos de la IA, conocer las principales herramientas aplicables a la práctica jurídica, analizar casos de éxito en el sector legal, evaluar aspectos éticos y regulatorios y elaborar un plan de integración de la IA en la práctica profesional.

Dicho curso tendrá lugar el próximo 6 de septiembre, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el Hotel Royal Garden de Reynosa, salón Astorga. Los interesados podrán registrarse a través de la página de Facebook de Enterprise Business School, donde se encuentran los informes y números de contacto.