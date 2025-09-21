Participan en el certamen de creatividad tecnológica

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN), que dirige el rector Edgar Garza Hernández, participaron en el Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica (CECIT) Expo Ciencias 2025, organizado por el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), presidido por el Dr. Julio Martínez Burnes, el cual tiene como objetivo fomentar el talento joven y el desarrollo de soluciones innovadoras.

En esta ocasión, la UTTN participó con 21 proyectos innovadores desarrollados por estudiantes de quienes cursan las especialidades en Mecatrónica, Logística, Tecnologías de la Información, Logística Internacional, Procesos y Operaciones y Mantenimiento Industrial.

Las propuestas presentadas por los jóvenes abordaron diversas problemáticas sociales, industriales y tecnológicas, con el enfoque de generar soluciones prácticas, sostenibles y de impacto real.

Cabe señalar que el CECIT Expo Ciencias 2025 tiene como propósito impulsar la creatividad y el espíritu innovador de los jóvenes tamaulipecos. En este sentido, Edgar Garza Hernández, rector de la UTTN, señaló: "Este tipo de certámenes permite que nuestras y nuestros estudiantes pongan en práctica sus conocimientos y habilidades en contextos reales, lo que fortalece su formación profesional y su compromiso con la sociedad".

La participación de la UTTN en este evento reafirma el compromiso de la universidad con la excelencia académica, la vinculación con el sector productivo y el fomento a la investigación y la innovación tecnológica, cumpliendo con las políticas educativas que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación que encabeza Miguel Ángel Valdez García.