Proponen exentar ISR por un año a empresas

Alrededor de 31 mil jóvenes que cada año concluyen sus estudios en Tamaulipas y Reynosa se podrían beneficiar con la iniciativa con punto de acuerdo planteada por el diputado local Gerardo Peña Flores, con el propósito de que las empresas tengan el incentivo de exentar un año el Impuesto Sobre Nómina, cuando se trate de la contratación de jóvenes menores de 25 años, en su primer empleo.

“Es una iniciativa que propone reformar el Artículo 45 de la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas para disminuir el alcance del impuesto sobre nomina“, explicó el legislador del Partido Acción Nacional.

Iniciativa con punto de acuerdo para otorgar un incentivo a las empresas que contraten jóvenes menores de 25 años.

De esa manera lo que se busca es disminuir la carga fiscal a las empresas que le brinden a los jóvenes la oportunidad de trabajar, por primera vez, y que sean recién egresados de las instituciones educativas, agregó el diputado local Peña Flores.

“Son aproximadamente 31 mi jóvenes quienes se gradúan cada año en nuestro estado“ los que se beneficiarían con este punto de acuerdo, que es una iniciativa con punto de acuerdo que propone reformar la Ley de Hacienda en su Artículo 45, comentó el legislador del partido albiazul.

“Desafortunadamente y no es nada más en el caso de Tamaulipas sino en todo el país es la misma situación, de que no contar con experiencia batallan mucho para poder incorporarse a algún empleo formal, de tal manera que muchas veces tienen que irse a la informalidad“, lo que es preocupante, señaló Peña Flores.

Por cierto, debido a que la informalidad ha crecido 8.4 por ciento durante el presente año, “consideramos que es muy importante esta iniciativa en apoyo a los jóvenes recién egresados, además de impulsar el desarrollo económico y poder brindarles esta primera oportunidad laboral, comentó el diputado emanado del Partido Acción Nacional.

Una vez que completen un año, entonces, si los jóvenes se consolidan en esa empresa donde les brinden la oportunidad de laborar, entonces ahora si empezaría a correr el Impuesto Sobre Nómina de manera regular, a partir del segundo año, explicó el diputado local Gerardo Peña.

Lo que se pretende es que en el primero las empresas puedan tener de alguna manera ese incentivo, para contribuir a ofrecerles esa oportunidad a los jóvenes recién egresados y que puedan tener el empleo formal que requieren, comentó.

Esto significaría poderle dar ese respaldo económico y oportunidad laboral a los jóvenes menores de 25 años de edad, concluyó el legislador emanado del Partido Acción Nacional y ex funcionario estatal.