En ambiente de júbilo y alegría inician clases

En un ambiente de júbilo y alegría que se vive entre el alumnado por regresar a las aulas de clase, Héctor Joel Villegas González, secretario General de Gobierno en Tamaulipas dio el arranque de salida al nuevo ciclo escolar 2025-2026 en la Escuela Primaria Lauro Aguirre de la colonia Benito Juárez en Reynosa.

Ahí, Villegas González, acompañado por autoridades educativas y civiles, hizo entrega simbólica de libros de texto gratuito y paquetes escolares que utilizarán en su educación la población escolar en este año lectivo que inicia.

Previo a la entrega, el funcionario estatal y representante del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, dirigió un mensaje a quienes se dieron cita en esa institución educativa.

"Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, nos encontramos aquí acompañándolos en el inicio de clases y precisamente hoy es un día muy importante porque a nivel nacional 23 millones de estudiantes empiezan su ciclo escolar en tanto que en Tamaulipas hacen lo mismo casi un millón de alumnos", dijo Héctor Joel Villegas.

Dijo más adelante que "por mí conducto, el gobernador les envía un muy afectuoso saludo y una felicitación por estar iniciando las clases correspondientes al ciclo lectivo 2025-2026.

Señaló que son precisamente las niñas, niños y adolescentes estudiantes, el presente del país pero también el futuro.

Pidió ahí mismo a madres y padres de familia así como al estudiantado a sentirse en confianza con el actual gobierno de Tamaulipas que encabeza Villarreal Anaya, quien está presto para brindarles la atención y el respaldo que requieren en materia educativa.

Igualmente se refirió al gran apoyo que está brindando a Tamaulipas la presidenta de la república Claudia Sheinbaum Pardo a través de inversiones importantes en materia de obra y servicios públicos incluidos en el rubro educativo.

