Arranca programa de vivienda en Reynosa

El Programa Vivienda para el Bienestar que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya es una realidad en Reynosa, por lo que el Director Nacional de INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, realizó ayer una gira de trabajo para supervisar las viviendas en construcción en coordinación con el Gobierno de Tamaulipas y constructores locales que serán entregadas a un precio justo en beneficio de las trabajadores y los trabajadores,

La proyección para el año 2026 en Tamaulipas es llegar a entre 55 mil y 60 mil viviendas, de las cuales se van a alcanzar 35 mil viviendas en el primer semestre del año entrante.

El titularse la Dirección Nacional de INFONAVIT informó que en el ámbito nacional la presidencia de la República había fijado una una meta inicial de construir 500 mil casas, cifra que con el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego creció a 600 mil casas y que hoy en día ya llegó a un millón 200 mil viviendas, más del doble de la proyección inicial.

Como parte de su recorrido por todo el país, el Director del INFONAVIT Romero Oropeza realizó una gira de trabajo para supervisar el avance de Vivienda Bienestar en Reynosa.

El titular del INFONAVIT reconoció que en el país hay 850 mil viviendas deshabitadas, lo que califico de herencia maldita de gobiernos neoliberales.

A pregunta de El Mañana de Reynosa, en el tema de las casas abandonadas y ocupadas por otras personas que no son las que contrataron el crédito, ya se esta elaborando un censo, ya se está trabajando, añadió el funcionario en conferencia de prensa ofrecida en el fraccionamiento Puerta Grande donde se construyen 1,088 viviendas.

En relación a si hay lista negra de constructores de casas para el Instituto, aseguró que "aquí no hay lista negra, todos deben estar en lista blanca porque sino no van a construir viviendas para el INFONAVIT".

Este año se cerrara con 300 mil pero para los primeros meses del 2026, serán 400 mil viviendas y al final del mismo 2026 serán 600 mil

LOS REQUISITOS

Para acceder a un crédito para compra de vivienda ya no se necesita de puntuación sino solamente reunir estos tres requisitos que son: tener trabajo y estar cotizando, segundo y ganar entre uno y dos salarios mínimos y el tercer requisito es no tener vivienda propia y no hay que sumar puntos.

En otra parte de su intervención, dijo Oropeza Moreno que estas casas de edificio de cuatro niveles tienen un costo aproximado a los 600 mil pesos, que es la mitad del valor comercial.

Estas casas son de 60 metros cuadrados, cuentan con espacio para sala y comedor, área de servicios y dos recamaras.

Octavio Romero Oropeza, director general de INFONAVIT.

LOS JÓVENES

Ahora los jóvenes que trabajan y y los vemos como los que tienen más capacidad de pago porque todavía les quedan como 50 años de vida laboral.

Decirles a todos los jóvenes que trabajan y que ya se casaron y viven con sus papás o con otros familiares, que ya se pueden registrar para un crédito de vivienda

Señaló que en México hay un déficit de 9 millones de viviendas.

EN TAMAULIPAS

Por su parte, Orlando Camarilla, director general del Infonavit, anunció que en Tamaulipas se construirán 60 mil viviendas.

En Puerta Grande se construyen 1,088 viviendas, en octubre se entregarán 23 viviendas y en total para finales del 2025, serán 224, dijo Berenice Cantú Moreno representante de la empresa Servicios Inmobiliarios, que construye las casas.

Anunciaron también ahí que los créditos serán pagaderos hasta en 23 años, si el trabajador sigue cotizando y mantiene su trabajo.

Las viviendas abandonadas que hay en muchos municipios de México, son herencia maldita de gobiernos neoliberales, remarcó Romero.

Los que construyeron casas chafa, ya se fueron, ya desaparecieron y muchos quedaron a deber, terminó diciendo, quien estuvo acompañado también por Gabriela Osuna y Manuel Treviño Cantú, director estatal del ITAVU.



