Comercio en pequeño inicia con bajas ventas

Se enfrenta un inicio de año complicado para el comercio en pequeño, luego de que durante 2025 no se registraron los incrementos en ventas esperados y el arranque de 2026 ha mostrado una baja significativa en la actividad comercial, aunado a las alzas en los precios de insumos que utilizan.

Héctor Regalado Juárez, representante de los comerciantes en pequeño en Reynosa, comentó que las ventas se han mantenido entre 25 y 30 por ciento en comparación con periodos anteriores, situación que ha sido generalizada entre los distintos giros.

"La verdad el 2025 no terminó como esperábamos, nosotros no tuvimos las mismas alzas en las ventas que en años anteriores y ahorita platicando con todos los compañeros hemos visto que entró muy duro el año, en cuestión de ventas ha habido una una baja en las ventas muy sentida", expresó.

El dirigente explicó que esta disminución se ha visto agravada por el aumento en los precios de la materia prima y de los insumos necesarios para la elaboración de productos, lo que ha impactado de manera directa en los costos de operación.

REDUCEN MÁRGENES DE GANANCIA

Indicó que la inflación ha encarecido prácticamente todo lo que los comerciantes deben adquirir para mantener sus negocios en funcionamiento, reduciendo aún más sus márgenes de ganancia.

Ante este escenario, Regalado Juárez destacó que elevar los precios al consumidor no es una opción viable, ya que podría provocar una caída aún mayor en las ventas.

"Los compañeros también han reportado que los productos la materia prima todo lo que ellos necesitan comprar, tuvo un alza también en los precios tremenda, ha subido mucho todo lo que tienen que comprar para preparar sus productos y eso les ha pegado todavía más aún en el bolsillo".

Y agregó: "subir nuestros precios también ya no es igual porque bajarían mucho las ventas en cuestión de que la gente ya le pensaría para comprarse un elote, un agua, tenemos que amortiguar de alguna u otra manera esas alzas, pero como comerciantes siempre tener fe en que se puede componer la situación más adelante".

Expresó que el sector mantiene la expectativa de que febrero permita una ligera recuperación en las ventas, al tratarse de una de las temporadas con un poco más de movimiento comercial, pero el panorama sigue siendo incierto.



