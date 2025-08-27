Buscan espacio para arranque de nueva secundaria de Pirámides

Aunque aún no es oficial, autoridades del CREDE (Centro Regional de Educación) de Reynosa informan que se conseguirán espacios para poder iniciar clases en la Escuela Secundaria General de nueva creación del fraccionamiento Las Pirámides.

Tomando en cuenta que el edificio aún está en construcción, se espera poder conseguir lugares que sirvan temporalmente como sitios donde los educandos recibirán su enseñanza, dijo Alicia Pizaña Navarro, titular de la referida oficina.

Por su parte, encargados de la obra hicieron saber que los trabajos concluirán para finales de octubre, instalaciones que estiman estarán listas para ocuparse en la primera o segunda semana de noviembre, en lo que será una primera etapa que estará integrada por cuatro aulas, un audiovisual, sanitarios, un foro para actividades cívicas y una cooperativa.

TRASCENDIO

En la supervisión escolar de escuelas secundarias generales de Reynosa, trascendió que la empresa que está construyendo el plantel en su primera etapa y que será aportación de la misma, ofreció facilitar por lo menos tres lugares que serán utilizados como salones de clase en tanto se concluye la obra y se pone en marcha.